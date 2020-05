CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Curiale-gol e il Monopoli è battuto

Il Catania uscì vittorioso dal confronto con il Monopoli datato 3 ottobre 2017 di fronte a circa dodicimila spettatori che gremirono gli spalti del “Massimino” in una serata di festa sotto la pioggia. Il gol-partita siglato da Davis Curiale nel primo tempo permise ai rossazzurri di avere la meglio sui pugliesi nell’inaspettato scontro diretto di inizio stagione.

La gara vide una partenza lanciata da parte degli etnei, i quali dapprima andarono vicini al gol con un diagonale di Russotto da posizione centrale (4′) e poi capitalizzarono con Curiale l’ottimo avvio. Al 7′ l’attaccante giunto in estate dal Trapani fu lesto a liberarsi dalla marcatura del diretto avversario e depositare il pallone in fondo al sacco su passaggio di Marchese. L’azione del gol fu avviata da Francesco Lodi, tra i più positivi della serata al pari di Matteo Pisseri, autore di un paio di interventi decisivi a protezione del risultato. Verso il finale di frazione Russotto tentò la sorte con un sinistro al volo che sfiorò l’incrocio dei pali.

Nel secondo tempo il Monopoli dei tanti ex (in campo dall’inizio il difensore Bastrini, il centrocampista Scoppa e l’attaccante Paolucci) guadagnò metri ma i rossazzurri furono in grado di contenere la pressione offensiva degli ospiti e nel finale di partita si proiettarono in avanti con Ripa, entrato al posto del match-winner Curiale. Il fischio finale dell’arbitro sancì la vittoria di un Catania protagonista di un eccellente avvio di campionato.

TABELLINO PARTITA

RETI: 7’pt Curiale

CATANIA (3-5-2) 12 Pisseri; 4 Aya, 5 Tedeschi, 26 Bogdan; 21 Esposito (71′ 13 Semenzato), 8 Caccetta, 10 Lodi (71′ 32 Mazzarani), 18 Fornito (63′ 17 Bucolo), 15 Marchese (87′ 20 Djordjevic); 7 Russotto, 11 Curiale (87′ 29 Ripa). A disp: 22 Martinez, 27 Biagianti, 16 Blondett, 33 Lovric, 19 Manneh, 23 Di Grazia, 35 Correia. All.: Lucarelli

MONOPOLI (3-5-2) 12 Bardini; 14 Bei, 4 Ricci, 33 Bacchetti; 20 Rota (79′ 11 Souare), 5 Scoppa, 8 Zampa, 13 Sounas (85′ 7 Zibert), 3 Mercadante (63′ 17 Donnarumma); 10 Paolucci, 9 Genchi. A disp: 1 Convertini; 2 Lobosco, 6 Ricucci, 21 Tafa, 23 Cappiello, 25 Longo, 24 Russo, 26 Ferrara. All.: Tangorra

ARBITRO: Amabile di Vicenza (Michieli-Sartori)

Ammoniti: Bacchetti, Zampa, Caccetta, Mazzarani

