CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, con l’Akragas ecco la decima vittoria stagionale in trasferta

Il 15 aprile 2018 il Catania vinse contro l’Akragas, a Siracusa, la decima gara in trasferta della stagione 2017-18. I rossazzurri superarono la formazione agrigentina (già retrocessa) con un perentorio 3-1. Tra le fila etnee andarono a segno Francesco Lodi (gol su azione), Davis Curiale e Andrea Mazzarani.

Per tutto l’arco dell’incontro il Catania ebbe il controllo delle operazioni, con la volenterosa formazione di casa rintanata nella propria metà campo e pronta a ripartire in contropiede. Dopo due minuti vi fu il primo acuto della partita: Sanseverino calciò di sinistro da posizione centrale. Poi furono i rossazzurri a guadagnare metri: al 21′ Manneh tentò il colpo da posizione defilata, tre minuti più tardi Barisic fu lento nel momento di concludere, permettendo alla difesa agrigentina di sventare la minaccia. Allo scoccare del minuto 32 Francesco Lodi realizzò il suo primo gol su azione in maglia rossazzurra dopo aver deliziato per anni il pubblico etneo esclusivamente con le traiettorie dei suoi calci di punizione. Il Catania andò al riposo avanti di una rete sugli avversari.

Alla ripresa del gioco gli etnei alzarono i ritmi della contesa. Già al 47′ giunse il gol del 2-0: Curiale insaccò da pochi passi sugli sviluppi di un corner calciato abilmente da Lodi. Due minuti più tardi il Catania ipotecò il risultato con Mazzarani servito da Manneh (0-3). Ci pensò Andrea Pastore a rendere meno amara la sconfitta per l’Akragas siglando il gol della bandiera al minuto 58. A quel punto i ritmi del match si abbassarono drasticamente e i rossazzurri si limitarono a gestire l’ampio vantaggio fino al fischio di chiusura.

VIDEO – HIGHLIGHTS PARTITA

TABELLINO

MARCATORI: 32′ Lodi, 47′ Curiale, 49′ Mazzarani, 58′ Pastore

AKRAGAS (4-3-3): Vono; Caternicchia, Mileto (74′ Pisani), Ioio, Danese (56′ Raucci); Sanseverino, Zibert (56′ Minacori), Navas; Scrugli (74′ Petrucci), Camara (56′ Dammacco), Pastore.

A disp. Lo Monaco, Raucci, Petrucci, Minacori, Pisani, Canale, Dammacco, Saitta, Bramati, Moreo, Dammacco. All. Criaco

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Esposito, Blondett, Tedeschi, Porcino (52′ Marchese);

Lodi (52′ Rizzo), Biagianti, Mazzarani (81′ Bucolo); Barisic (78′ Di Grazia), Curiale,

Manneh (52′ Russotto).

A disp. Martinez, Aya, Semenzato, Fornito, Brodic, Ripa. All. Lucarelli

ARBITRO: Daniele Paterna (Teramo)

AMMONITI: Caternicchia

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***