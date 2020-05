SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “Play Off? Solo per chi può permetterseli. Il Catania, ad esempio, non è in una buona situazione…”

Intervenendo su Facebook al Centro coordinamento Ternana clubs, il Presidente rossoverde Stefano Bandecchi si schiera in prima linea a favore della disputa dei Play Off:

“Noi siamo in grado di applicare il protocollo richiesto. Trovando un campo di calcio, nella peggiore delle ipotesi, a Roma; non avremmo problemi a fornire altro personale, come cuochi o camerieri. Ricominceremmo teoricamente da subito, pronti per i Play Off. Anche se c’è più di qualcuno che questi spareggi non potrà farli. Ad esempio so che il Catania non èin una buona situazione. Vorrà dire che noi li faremo anche se dovessimo essere solo in sette a partecipare. E poi, sapete che vi dico? Che con un po’ di c… potremmo pure vincerli”.

