CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, notte da leoni con il 3-1 al Trapani

La sera di martedì 16 ottobre 2018 i riflettori dello stadio “Angelo Massimino” si accesero sul derby di campionato tra Catania e Trapani. Tredicimila spettatori fecero da degna cornice al primo scontro diretto della stagione che arrise agli uomini di Andrea Sottil. Il 3-1 conclusivo premiò un Catania tenace e a tratti spettacolare, specialmente nel secondo tempo. Sul tabellino dei marcatori finirono Lodi (doppietta) e Marotta, tra i protagonisti principali della serata.

I padroni di casa ebbero la prima occasione al 13′ con Marotta sul filo del fuorigioco che calciò frettolosamente addosso al portiere. Al 18′ il Trapani andò vicinissimo al vantaggio con Evacuo che spedì incredibilmente fuori da pochi passi. Al 25′ Lodi calciò di sinistro dal limite dell’area ma il suo tentativo venne neutralizzato in due tempi. Tre minuti più tardi l’arbitro accordò il penalty in favore degli ospiti: Evacuo colpì la traversa dagli undici metri (29′). Sugli sviluppi della stessa azione Rizzo riportò la lussazione del gomito e fu costretto ad abbandonare il campo in barella (dentro Biagianti). Al 38′ Angiulli tentò la botta di sinistro dai venti metri con palla che si stampò sulla trasversale. Risposta granata affidata al sinistro di Taugordeau: bravo Pisseri a rifugiarsi in corner.

Nella ripresa il Catania partì a spron battuto, gettandosi a capofitto in area di rigore trapanese e conquistando un penalty dopo appena trenta secondi. Lodi non fallì l’appuntamento dal dischetto e portò in vantaggio i rossazzurri (47′). Già al 49′ si materializzò il gol del raddoppio: gran giocata di Marotta e conclusione vincente da posizione defilata. Al 53′ gli etnei sfiorarono il tris con Lodi, il quale realizzò in ogni caso il gol del 3-0 (59′). Golfo riuscì a rendere meno amara la serata per il Trapani siglando la rete del definitivo 3-1 al minuto 69. L’espulsione di Vassallo non influì nell’economia del risultato finale che premiò la squadra più compatta e dalle trame di gioco più lineari.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

