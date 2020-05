CORONAVIRUS A CATANIA: ripresi lavori ripristino fontana piazza Verga

Con gli interventi di sanificazione della zona di cantiere, sono ripresi i lavori di ripristino della fontana de “I Malavoglia”, realizzata nel 1975 dallo scultore Carmelo Mendola nella centrale piazza Verga, in stato di disuso da oltre cinque anni. In realtà gli interventi di riqualificazione erano iniziati lo scorso 27 febbraio ma si erano fermati appena qualche giorno dopo per l’irrompere dell’emergenza Coronavirus. Ora la ripresa delle attività nell’area del cantiere già delimitata, che come obbligano le prescrizioni governative va preventivamente sanificata e messa in sicurezza dai rischi anche potenziali di contagio e infezioni, a garanzia degli operai che vi lavorano.

I lavori verranno effettuati sulla base di uno stanziamento di 240 mila euro, fondi regionali destinati alla democrazia partecipata dei cittadini che hanno scelto, seppure solo in seconda battuta, questo progetto di riqualificazione della fontana dei Malavoglia. In particolare si interverrà con nuove strutture di sostegno dei nuovi impianti elettrici e idraulici e la pompa di circolazione dell’acqua. La ditta aggiudicataria terminerà i lavori entro l’estate e si occuperà anche di ripavimentare grazie al ribasso d’asta, parti della stessa piazza Verga. E’ prevista altresì la ripulitura del gruppo scultoreo che riacquisterà il colore originale del bronzo, con il quale 45 anni fa, l’opera venne realizzata.

“La fontana di piazza Verga – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – tornerà finalmente al suo antico splendore. Siamo felici di poter riavviare questo cantiere e della scelta fatta dai cittadini catanesi attraverso il percorso di democrazia partecipata che abbiamo condiviso e finanziato. Voglio ricordare che nei giorni scorsi, sempre con un progetto frutto della consultazione popolare realizzato con il sistema della democrazia partecipata, abbiamo avviato la piantumazione dei primi alberi delle oltre duemila nuove piante in città, che abbelliranno zone diverse di Catania, nel segno della salvaguardia dell’ambiente”.

