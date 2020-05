CORSO ALLENATORE UEFA B: ammessi anche Biagianti e tre ex Catania

La FIGC ha dato il via al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di base – UEFA B”. Sono stati ammessi diversi giocatori di Serie C ancora in attività o che da poco tempo hanno appeso le scarpette al chiodo. Nell’elenco dei nomi (==>> qui disponibile) figura anche il centrocampista e capitano del Catania Marco Biagianti. Tra gli altri spiccano tre ex calciatori rossazzurri: trattasi di Simone Pesce, Arturo Lupoli e Gael Genevier, ora rispettivamente in forza alla Feralpisalò, alla Virtus Verona ed all’Albinoleffe.

