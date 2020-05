CRINITI: “Catania merita di più, rispettatela. Orgoglioso di essere stato capitano dei colori rossazzurri”

L’eventuale fallimento del Catania sarebbe un colpo al cuore per tutti i tifosi rossazzurri, ma anche per chi ha avuto la fortuna d’indossare questa maglia facendolo da protagonista. Antonio Criniti è uno di questi e ci tiene a rivolgere un pensiero al Catania su Facebook:

“Alla notizia del quasi default di questa gloriosa società, il mio cuore non poteva rimanere impassibile.. Catania mi ha amato e adottato, una città una tifoseria un clima e tantissima gente dal cuore immenso, che ora rischia di vedere la propria squadra fallire inesorabilmente… Che succede a questo calcio malato? Qual è la cura adatta per sanarlo? Io un’idea ce l’avrei, ma sarei un cimbalo scordato, in un mare di musicisti che se la suonano e se la cantano a proprio piacimento sulla pelle dei veri artefici dei successi….i tifosi….. Le vittorie si programmano con le giuste finanze e non con sprechi su sprechi di giocatori che escono dal campo con la maglia asciutta.. no…. Ecco i risultati…. Sul Catania e su altre squadre in difficoltà dove ho militato potrei dire tantissime cose, ma mi fermo qui.. augurando al Popolo etneo tutto il bene del mondo, con la speranza di vederlo gioire ancora come quei tempi indimenticabili….. Catania merita di più, rispettatela….. Essere stato capitano di questi colori mi inorgoglisce e non poco.. forza Catania rialzati come sempre…”.

