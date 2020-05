D’AMICO (ag. FIFA): “Più importante non morire di economia che rischiare di prendere il virus”

Il noto agente FIFA Andrea D’Amico non risparmi critiche all’indirizzo del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Ha la responsabilità anche degli sport minori, ma il calcio è un’azienda molto importante. Qui sembra che uno si alzi la mattina o all’improvviso la sera non sappia cosa fare e metta un post su Facebook improvvisando. Si sono sentiti tante volte con la Lega; come riprendono le altre attività può ripartire anche il calcio. Il rischio zero non esiste da nessuna parte. Cosa facciamo se ad ottobre c’è ancora qualche altro positivo e non ce ne accorgiamo grazie a questi test che non sono sicuri al cento percento? Le attività possono anche non iniziare, ma diano i soldi a fondo perduto e non facendo prestiti. Se il Governo paga, il calcio può anche stare fermo. È più importante non morire di economia che correre il rischio di prendere un virus”.

