FORTE’: stato d’agitazione lavoratori con preavviso di sciopero

Nei mesi scorsi è stata concessa l’amministrazione straordinaria con la nomina di tre commissari giudiziali, ma nelle ultime ore è arrivato l’annuncio dello stato d’agitazione dei lavoratori con preavviso di sciopero con una pec inviata ieri dall’Unione Sindacale Italiana. Ancora momenti difficili vissuti in casa Forte’, dopo che il mese scorso era stato dato l’ok alla cassa integrazione per i dipendenti. L’azienda del gruppo Pulvirenti fa i conti con il problema legato agli stipendi, che non arrivano da luglio 2019, e starebbero emergendo difficoltà relative alla fornitura di alcuni prodotti alimentari già andati a male vista la brevità della scadenza delle merci in arrivo.

