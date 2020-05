FUTURO CATANIA: nominati i commissari, ultimatum a Finaria

Non si conoscono tutti i dettagli dell’ordinanza, ma emergono le prime significative novità relativamente all’udienza dei giorni scorsi in cui verteva la richiesta della Procura della Repubblica di nominare due nuovi commissari giudiziali per assicurare la legalità gestoria. Il Tribunale ha dato l’ok in questo senso ma, per il momento, senza procedere con l’azzeramento del CdA del Calcio Catania, già privo dei dimissionari Giuseppe Di Natale (A.D.) e Ignazio Scuderi (vice Presidente), con il Presidente e liquidatore Gianluca Astorina che resta in carica.

Adesso la palla passa a Finaria che ha ricevuto dal Tribunale la richiesta – entro un preciso termine stabilito (cinque giorni, ndr) – di dimostrare di essere in grado di produrre un piano di rientro sicuro ed efficace, indicando precise modalità sulla base della richiesta di concordato preventivo presentata. E qui subentra l’offerta formulata da SIGI SpA, che potrebbe essere funzionale al raggiungimento di tale scopo fornendo valide garanzie per la prosecuzione dell’attività del Calcio Catania e la soddisfazione dei legittimi interessi dei creditori. Dovrebbe ritenersi sospesa la discussione sulla istanza fallimentare originariamente fissata per il 9 giugno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***