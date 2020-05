IACOPINO: “Promozioni dalla C? Un anno di B allargata per evitare contenziosi”

La proposta dello storico dirigente Franco Iacopino, allo scopo di evitare un’estate di ricorsi, illustrata a Il Resto del Carlino:

“La media punti è un criterio che la Figc ha cristallizzato e che è stato anche votato dall’assemblea. Io però penso che ci saranno comunque dei ricorsi e allora credo che la strada migliore per evitare poi di rovinare anche la prossima stagione sia quella di fare una B a due gironi ampliando il numero dei ripescaggi, da riequilibrare poi l’anno prossimo aumentando le retrocessioni. E’ un anno speciale, non esiste una letteratura per casi del genere né regole precise. Per questo le riforme, che di solito valgono dopo due stagioni si possono far valere anche per quella immediatamente successiva. Ne va del futuro del calcio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***