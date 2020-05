Post su Facebook pubblicato dall’ex difensore del Catania Nicola Legrottaglie, attuale allenatore del Pescara:

“La gioia di una gol, di una vittoria, era quella di vedere una città felice per la propria squadra. Spero tanto di vederla ancora così, spero che questi colori vengano difesi in campo e non in un tribunale. Catania si merita il Catania. Fatto di gente seria e appassionata. Come i catanesi”.

