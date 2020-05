MAZZA: “Il Catania a Gangi scrisse il primo capitolo della storia moderna rossazzurra”

Al quotidiano La Sicilia parla Franco Mazza, ex Direttore Sportivo del Catania che ricorda la stagione culminata con il trionfo di Gangi 25 anni fa:

“Il Catania non ebbe aiuti, risalendo con le proprie forze e tra mille difficoltà. Cominciammo con Mosti, poi presi Busetta e lo sceriffo Angelo Sciuto che erano andati via da Messina per vincere in D. Marino non giocava e lo portai a Catania, Pellegrino arrivava da Catanzaro e doveva rilanciarsi. C’erano giovani importanti come Anastasi. Presi dal Verbania Mosca, ci serviva un cannoniere come lui. Gruppo forte: la squadra scrisse il primo capitolo della storia moderna del Catania”.

