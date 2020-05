MAXI LOPEZ: “Non lascio l’Italia, il mio futuro è qui”

Profondamente legato all’Italia, l’ex attaccante del Catania ora in forza al Crotone Maxi Lopez rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di fanpage.it parlando anche del futuro:

“Non cambierei niente della mia carriera, perché ogni scelta che ho fatto l’ho presa da solo. Mi sono sempre preso la responsabilità di tutte le decisioni, sia quelle che sono state positive che quelle negative. Sicuramente non ho rimorsi, ho vissuto tutte le mie esperienze al 100%. Sono in Italia da oltre 10 anni e qui sono nati i miei figli. Sto bene e noi argentini siamo molto simili agli italiani. Questo Paese mi ha cambiato come uomo e per questo, quando non giocherò più resterò in Italia. Cosa farò dopo il ritiro? Ho 36 anni, ma voglio ancora divertirmi su un campo di calcio. Quando finirò la mia carriera da calciatore, rimarrò nel mondo del pallone, perché è questo il mio mondo e questo mondo mi rende felice. Farò qualcosa legato al calcio sicuramente ma non ho deciso che cosa ancora”.

