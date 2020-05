MUSUMECI (Pres. Regione Sicilia): “Coronavirus, aprirei l’isola già dal 7 giugno ma…”

A seguito dell’ultima ordinanza emessa, i confini della Sicilia restano ancora chiusi per Coronavirus ma c’è la possibilità di una riapertura totale quanto prima. Ne parla a Il Messaggero il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci:

“Noi in Sicilia abbiamo fatto un’ordinanza che impedisce di entrare nella regione non fino al 4 ma fino al 7 giugno. E ora dobbiamo farne un’altra che confermi questa o che la modifichi. Con il cuore aprirei l’isola ai turisti già dal 7 giugno. Ma con la ragione dico: aspettiamo il dato epidemiologico nazionale che sta per arrivare e sulla base di questo decidiamo. Tutti insieme, presidenti regionali e governo, dobbiamo confrontarci e credo lo faremo sabato. Ci vuole una responsabilità condivisa da tutti. Passaporto sanitario a chi verrà in vacanza nell’Isola dal Nord? Io lo chiamo protocollo per poter garantire la sicurezza sanitaria di chi in Sicilia arriva: stiamo lavorando per mettere a punto questo documento. Occorre filtrare, nel rispetto di tutti e senza fare discriminazioni, chi arriva da noi”.

