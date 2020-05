NOVELLINO: “Catania unico neo della mia carriera, non mi fu permesso di lavorare serenamente…”

Intervistato da modenasportiva.it, l’ex allenatore del Catania Walter Novellino torna anche sull’esperienza vissuta sulla panchina rossazzurra:

“Sinceramente mi sono trovato bene direi dappertutto, Modena senza dubbio è stata una delle piazze migliori, ma posso dire che mi trovai benissimo a Genova con la Sampdoria, come pure a Venezia, diciamo davvero dappertutto, unico neo è stato a Catania, dove sapete quello che sta succedendo. Ci andai per aiutare un mio amico, che poi invece non mi ha lasciato fare i play off, si voleva fare giocare la squadra in un modo in cui non potevo concordare, mi piace fare il mio lavoro con serenità e tranquillità e questo non mi è stato permesso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***