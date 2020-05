PAGLIARA: di nuovo positivo al Coronavirus

Cambia la strategia del Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio, preannunciando la costituzione di una S.p.A. con l’invio di un’offerta formale alla società rossazzurra nei prossimi giorni includendo una scadenza perentoria. Fabio Pagliara, massimo esponente del Comitato che rappresenta la cordata interessata all’acquisto del club dell’Elefante, ci ha messo la faccia e continua a manifestare apertamente l’intenzione di fare tutto il possibile per la salvezza della matricola. Intanto prosegue la sua personale battaglia contro il Coronavirus e, in tal senso, si legge sul quotidiano La Sicilia che “ora mi sento bene ma oggi (ieri chi legge, ndr) sono tornato positivo e ciò purtroppo m’impedirà di uscire restando in isolamento, ma passerà e mi renderò utile lo stesso”. Pagliara, dunque, dopo il tampone inizialmente negativo è ancora alle prese con il Covid-19.

