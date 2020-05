SERIE C – Pastore (D.S. Rimini): “Il Catania purtroppo è imploso…”

La lettera di messa in mora della società, ad opera dei giocatori del Catania, non è passata certamente inosservata. Il Direttore Sportivo del Rimini Ivano Pastore commenta così la vicenda ai microfoni di tuttoc.com:

“Oggi il problema reale sono le risorse. Il movimento dovrebbe essere in grado di sostenere tutti, senza danneggiare, come sempre, solo i più piccoli. Una squadra come il Catania, dal grande blasone, è stata costretta a gestire spese da A in C e, nonostante la grande esperienza e capacità di Lo Monaco, purtroppo è implosa”.

