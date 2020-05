SARNO: “Campionato, mi sembra un caos. Futuro? Tecnicamente sarei un giocatore del Catania…”

Analisi di un’eventuale ripresa del campionato e commento sul proprio futuro, confermando i dubbi contrattuali di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi (qui tutti i dettagli), in un’intervista rilasciata a Il Piccolo. Queste le parole dell’attaccante Vincenzo Sarno, ceduto in prestito dal Catania alla Triestina nei mesi scorsi:

“Mi sembra un caos, si è deciso che il campionato non riprende più, ma qualunque soluzione si troverà su promozioni e quant’altro non farà tutti felici, ci sarà sempre qualcuno che sarà scontento e pertanto credo che ci saranno tanti ricorsi. Prendere la seconda migliore ci può stare, qualcosa si devono inventare, ma la cosa più importante è pensare a ripartire per bene, perché fermi non si può stare. Quindi è importante, anche se si dovesse ripartire l’anno prossimo, fare le cose per bene per riuscirci in sicurezza. Virus permettendo ovviamente, perché la salute viene prima di tutto”.

“Riscatto Triestina? Purtroppo non ne so nulla, sinceramente è un bel casino. Ad oggi sarei un giocatore del Catania, ma non ne so niente di come può andare a finire. A Trieste ho avuto subito un impatto positivo, e non parlo solamente del campo, ma di tutto quello che sta attorno: l’ambiente, la città, la società, il gruppo e i compagni, mi sono trovato subito alla grande”.

