SERIE B – Fabiani (D.S. Salernitana): “Tifosi allo stadio anche in tempi di Coronavirus, ipotesi da considerare”

In Serie B il Presidente del Pordenone ha lanciato un’idea per consentire a parte dei tifosi di accedere allo stadio, in tempi di Coronavirus (qui il link di riferimento). Idem il Direttore Sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, intervenuto al Corriere dello Sport:

“Attendiamo la data certa dell’eventuale ripresa del campionato e le linee guida indicate dal protocollo medico-scientifico visto che in quello attuale emergono delle evidenti criticità. Non so quando e come riprenderemo, ma se il campionato dovesse ripartire, si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di consentire l’accesso ad una parte di tifosi, ad esempio gli abbonati, da sistemare in tutta la struttura in modo da garantire il distanziamento”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***