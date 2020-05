SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “Quarta promozione in B, si giochino i Play Off! I nostri avvocati sono già pronti…”

Ecco cosa pensa Stefano Bandecchi, Presidente della Ternana, sulla soluzione del merito sportivo per la quarta promozione in Serie B:

“La peggiore partorita fino adesso, in confronto avrei preferito consegnarmi al sorteggio – dice al Corriere dell’Umbria – Per fare gli spareggi in totale sicurezza ci vuole un esborso di 90mila euro. Chi non ce li ha se ne resti a casa. Sono d’accordo nel non giocare le ultime partite di campionato e nel mandare in Serie B la prima di ogni girone, decisioni che tra l’altro hanno raggiunto la maggioranza dei voti, ma gli spareggi in piena sicurezza possono essere fatti. Che sia luglio, agosto o anche settembre non mi interessa. I nostri avvocati sono già pronti. Questo perché il format prevede i playoff. In caso contrario le cause, diverse oltre la mia a dirla tutta, sono già pronte a partire. La Federazione con me ha già sbagliato una volta. Non vorrei si sbagliasse di nuovo”.

