SERIE C – Boschi (Pres. Pontedera): “B a 40 si potrebbe fare anche da quest’anno. Quarta promozione, sorteggio non era soluzione peggiore”

Promozioni, retrocessioni e format Serie B a 40 squadre. Paolo Boschi, Presidente del Pontedera, focalizza l’attenzione anche su questi argomenti, ai microfoni di tuttoc.com:

“Sinceramente il campionato è giusto che sia terminato. Su quello credo non ci sia niente da dire. Sui metodi credo quello che sarà oggetto di discussione. Bisogna infatti passare attraverso la FIGC, che valuterà le proposte su promozioni e retrocessioni. Però le condizioni per poter giocare non c’erano. Il Pontedera ha votato a favore dello stop alle retrocessioni, questo non è stato un campionato normale. Abbiamo valutato con il nostro medico le condizioni per poter tornare a giocare ma ad oggi è improponibile farlo”.

“Promozione delle tre capoliste? Hanno dimostrato sul campo di meritarlo. Sulla quarta invece non so dare un giudizio sinceramente. E’ una decisione difficile per capire chi sia giusto che venga promossa. Alla fine queste decisioni inevitabilmente qualcuno lo scontentano, credo che ci siano dei ricorsi. A mio avviso quando un campionato finisce così, per stabilire la quarta non ero sfavorevole al sorteggio. E’ stato criticato ma quando non si gioca più la soluzione va presa e quella non era la peggiore. Idea Serie B a 40 squadre? Se ci fossero le risorse non la reputo una cattiva idea, tecnicamente si potrebbe fare anche da quest’anno. Il tempo per metterla in pratica da qui a ottobre c’è”.

