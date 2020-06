AVV. GRASSANI: “Contratti in scadenza, si attende provvedimento Federazione, Uefa e Fifa”

Mattia Grassani, esperto in diritto sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione dei contratti in scadenza al 30 giugno:

“Per quanto riguarda il contratto di prestazione sportiva individuale, con i quali le parti fissano i compensi annuali, fissi e variabili che sono bloccati al 30 di giugno, dopo questo termine con l’assetto negoziale di oggi si può dire che i giocatori difficilmente potranno scendere in campo con la squadra attuale. Si attende un documento, un provvedimento della federazione, della Uefa e della Fifa. Il problema è di tutte le federazioni e non solo dell’Italia. È un fatto unico ed eccezionale e non c’è una regolamentazione”.

“La federazione non ha competenza sui contratti economici e non può dire quando questi esauriscono i loro effetti. Siamo in una impasse, il problema dovrà essere affrontato e risolto da tutte le componenti di categoria. Se il provvedimento fosse di natura collettiva, le situazioni individuali potrebbero essere scardinate. In caso di trattativa individuale questa potrebbe incidere sulla regolarità del campionato. Come anche per la riduzione degli stipendi mai come in questo caso auspico un provvedimento che abbia natura onnicomprensiva e che sia vincolante per tutti i club”.

