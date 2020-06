BIZZARRI: “Catania tra le esperienze più belle da ricordare”

Varie esperienze in Italia, tra queste l’argentino Albano Bizzarri non poteva non citare Catania. L’avventura in rossazzurro è tra quelle da ricordare per l’ex portiere:

“Una storia che avrei avuto il piacere di rivivere in Italia? Ho vissuto tanti momenti, ricordo con particolare piacere quelli in cui ho giocato con continuità – spiega a TMW Radio, nel corso di ‘Maracanà’ – Altri invece sono stati duri, difficili perchè non giocavo. Conservo il ricordo di bei campionati disputati con le maglie di Catania e Chievo Verona. Magari la gente pensava potessimo rischiare di retrocedere, invece sono venute fuori stagioni bellissime. E’ stato bello per me anche vincere la Coppa Italia con la Lazio, pur non essendo titolare. L’anno a Udine, ultimo in Serie A, me lo sono goduto più degli altri perchè avevo 40 anni. Quando capisci che la tua carriera è al tramonto, i bei momenti te li godi molto di più”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***