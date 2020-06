CATANIA: in caso di ripartenza dalla C, torna il derby col Palermo

Sette anni fa l’ultima volta che le squadre di Catania e Palermo si confrontarono in competizioni ufficiali. Allo stadio “Angelo Massimino”, rossazzurri e rosanero non andarono oltre il risultato di 1-1. Al 69′ vantaggio Catania firmato Barrientos. Poi, dal possibile raddoppio etneo, gli ospiti riuscirono a pervenire al pareggio in virtù della realizzazione di Ilicic sfruttando una ingenuità della difesa catanese. Era il 23 aprile 2013, anno che sancì il record di punti nella storia del Catania nella massima categoria e l’amara retrocessione del Palermo in Serie B.

Da allora, il derby per eccellenza del calcio siciliano non fu mai più disputato con il Catania che disse addio alla A vivacchiando in B e C, mentre il Palermo lo scorso anno ha salutato il calcio professionistico ripartendo da una nuova società. Adesso che i rosanero hanno fatto ritorno tra i professionisti, staccando il pass per la Lega Pro a seguito della decisione del Consiglio Federale di far salire direttamente in C le prime classificate dei gironi di Serie D, potrebbe però rivivere il derby col Catania. Il condizionale è d’obbligo, visto che la stagione in quarta serie non si è ancora conclusa ed il Catania prova a scongiurare il rischio fallimento.

In totale sono 84 le sfide tra Catania e Palermo (Coppa Italia inclusa): bilancio che vede una prevalenza di pareggi (39). Sono 25, invece, le vittorie conseguite dai palermitani e 20 le affermazioni di marca etnea con complessive 97 reti per il Palermo e 89 in favore del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***