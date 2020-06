D’ISIDORO: l’ex bomber del Catania riparte dalla panchina dell’Hatria

Fu capocannoniere del Catania con 13 gol nell’undici allenato da Busetta prima e da Mei dopo, nella stagione 1996/97. Nove, invece, le reti siglate l’anno precedente. I rossazzurri militavano in Serie C2 e Tiziano D’Isidoro si rivelò uno dei calciatori più prolifici in casa Catania. Tuttora i tifosi conservano un buonissimismo ricordo di D’Isidoro, a sua volta molto legato alla figura di Angelo Massimino, che non di rado ospitava a cena la squadra in casa. Era un altro calcio, dove i valori umani prevalevano su quelli economici. L’ex attaccante degli etnei ha avuto un rapporto speciale con tifosi e ultras rossazzurri.

Ma cosa fa, oggi, D’Isidoro? Da qualche anno si è cimentato nel ruolo di allenatore nelle categorie inferiori. La sua ultima esperienza in panchina era targata Castelnuovo – due stagioni fa – con un campionato di Promozione ben condotto fino all’esonero. Proprio pochi giorni fa l’ex attaccante del Catania ha sposato il progetto del Real 3C Hatria 1957, squadra partecipante al campionato abruzzese di Promozione. Obiettivo, puntare forte sui giovani valorizzando un numero sempre maggiore di ragazzi. Con lo stesso entusiasmo che lo contraddistingueva da calciatore.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***