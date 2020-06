CATANIA: contratti in scadenza, novità a breve

Il 30 giugno scadono i contratti di Marco Biagianti, Steve Beleck, Giuseppe Rizzo, Andrea Esposito, Giovanni Marchese e Gabriele Capanni (in prestito dal Milan). A questi si aggiungono i giovani ceduti a titolo temporaneo altrove ed i prestiti alla Sambenedettese ed alla Triestina, rispettivamente, di Federico Angiulli e Vincenzo Sarno. Tenendo conto della straordinarietà dell’evento Covid che ha determinato prima l’interruzione, poi lo slittamento della fine dei campionati professionistici, il Catania attende novità sul piano formale.

Figc, leghe e Aic hanno trovato un’intesa sulle linee guida da fornire alle società per il prolungamento degli accordi fino al 30 agosto 2020. I club dovrebbero avere a disposizione un modulo apposito sui tesseramenti da far firmare ai giocatori, ma si renderebbe poi necessario sottoscrivere un nuovo accordo privato tra le parti. Questo è quanto trapela nelle ultime ore. In ogni caso la FIGC dovrebbe emettere un comunicato ufficiale a breve per fare chiarezza sotto il profilo normativo. In casa rossazzurra, comunque, si va verso la permanenza di tutti i giocatori in scadenza fino al termine della stagione.

