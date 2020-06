VIRTUS FRANCAVILLA: terzo ciclo di tamponi negativo verso i Play Off

La Virtus Francavilla, potenziale avversaria del Catania l’1 luglio, continua a lavorare in funzione dei Play Off. Il gruppo a disposizione di mister Bruno Trocini ha già iniziato a lavorare collettivamente nei giorni scorsi dopo il secondo ciclo di tamponi. Adesso (fonte tuttocalciopuglia.com) giunge notizia che anche il terzo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i tesserati. La preparazione, pertanto, prosegue senza alcun intoppo in vista degli spareggi promozione.

