CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, colpo grosso a Catanzaro con Novellino alla guida

Il successo sul Catanzaro del 10 marzo 2019 giunse al termine di una settimana di grandi novità in casa rossazzurra, a cominciare dalla guida tecnica. A sedere sulla panchina etnea non c’era più Andrea Sottil, sollevato dall’incarico all’indomani della sconfitta di Viterbo del 24 febbraio. A prendere il posto dell’allenatore torinese fu Walter Novellino, di ritorno in Sicilia dopo l’infelice parentesi da calciatore negli anni Ottanta e deciso a rimettersi in discussione in Serie C dopo oltre vent’anni.

Novellino, dopo il pari casalingo col Potenza all’esordio, scelse di cambiare modulo a Catanzaro, schierando la squadra con un prudente 3-5-2. La tattica attendista premiò il Catania al termine di novanta minuti in cui i rossazzurri subirono la pressione offensiva della squadra di casa ma assestarono il colpo decisivo con Di Piazza in contropiede. Nel primo tempo gli uomini di Auteri partirono spediti e passarono in vantaggio dopo due giri di lancette con D’Ursi, prendendo possesso con autorevolezza della zona centrale del campo e costruendo tre potenziali occasioni da rete.

Il Catania uscì fuori alla distanza. Al 34′ Lodi scaldò il sinistro su punizione con Furlan ad intuire la direzione del tiro e gettarsi alla sua sinistra per la respinta, mentre due minuti più tardi Di Piazza non riusci a correggere in rete l’ottimo cross di Calapai. I rossazzurri riuscirono a ristabilire la parità poco prima dell’intervallo: Di Piazza riuscì a convergere verso il centro per servire in profondità Marotta, il quale si trovò dinanzi al portiere e dovette soltanto infilare la sfera in buca d’angolo.

Il gol del sorpasso giunse invece al rientro dagli spogliatoi: azione in contropiede avviata da Marotta e finalizzata da Di Piazza (54′). Successivamente i calabresi reclamarono due volte il tiro dagli undici metri ma in entrambi in casi l’arbitro non accordò il penalty. Il forcing conclusivo si risolse in un nulla di fatto e alla fine fu il Catania a festeggiare il colpo da tre punti in quel di Catanzaro.

