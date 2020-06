CATANIA (sondaggio chiuso): quale ruolo ai Play Off? Ecco il parere dei tifosi

Quale ruolo reciterà il Catania ai Play Off? Archiviato il sondaggio pubblicato nei giorni scorsi, verifichiamo l’esito finale. La percentuale di votanti indica che un’ampia fetta di tifosi ritiene che i rossazzurri possano ben figurare. Spicca un 49% che spinge l’Elefante addirittura verso la vittoria degli spareggi promozione nonostante le note criticità societarie. Poi si evidenzia un 26% di votanti che ritiene il Catania in grado di essere protagonista, non riuscendo comunque a vincere i Play Off. Il 10% ritiene, invece, che il Catania sia destinato ad uscire subito mentre il 15%, più in generale, sostiene che durerà poco l’avventura rossazzurra. Complessivamente, quindi, ci sono pareri discordanti tra loro ma non manca chi sogna un lieto fine.

