Sulla base di quanto disposto dalla FIGC, come già accaduto sugli altri campi in cui si è ripreso a giocare, martedì sera le squadre di Catania e Virtus Francavilla indosserano una fascia nera di lutto al braccio in memoria delle vittime della pandemia di Covid-19. Prima dell’inizio della gara, inoltre, verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare chi ha perso la vita a seguito del contagio da Coronavirus.

