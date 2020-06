FUTURO CATANIA: messaggio chiaro del Tribunale, Finaria non può perdere altro tempo

Si parla tanto in queste ore della nota stampa diffusa dal Tribunale di Catania in merito al futuro del Calcio Catania. Dal contenuto presente all’interno del comunicato, si evince che non può essere pubblicato alcun bando per l’avviamento della procedura competitiva, semplicemente perchè non è stata presentata, almeno per il momento, l’istanza per il raggiungimento di tale scopo. Le carte dicono che, ad oggi, il Calcio Catania non ha dato alcun via libera per la cessione del club manifestando l’intenzione di portare avanti la procedura di concordato preventivo in bianco.

Richiesta ammissibile ma concordato che, tuttavia, non è stato ancora accettato poichè entro il 23 luglio (più eventuale proroga) Finaria dovrà assicurarsi di depositare un piano di rientro idoneo a soddisfare l’interesse dei creditori. Il Tribunale, però, vista la situazione emergenziale chiede nell’immediatezza a Finaria la dimostrazione di possedere elementi dettagliati per il rispetto del concordato. Qualora non fosse prodotto il materiale richiesto, o questo non venisse ritenuto funzionale alle predisposizione della proposta e del piano concordatario, già nei prossimi giorni arriverebbe la negazione del concordato avvicinandosi lo spettro del fallimento.

Insomma, Finaria vorrebbe tenere in mano il pallino del gioco ma i commissari vigilano e non intendono perdere ulteriore tempo prezioso in questa partita. E’ evidente che Finaria ritenga insoddisfacente l’offerta della Sigi – a prescindere dalla valutazione del Tribunale – ma il messaggio inviato è il seguente: se non vendi a brevissima scadenza, ai fini della prosecuzione dell’attività gestionale, devi essere in grado di fornire valide garanzie per andare avanti. Altrimenti, fine dei giochi. Ormai siamo giunti alla resa dei conti.

