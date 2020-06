COMUNICATO FIGC: riammissione e ripescaggio in caso di vacanze di organico

Nota ufficiale FIGC

Il Consiglio Federale – nella riunione del 25 giugno 2020;

– visto che in esecuzione dei Comunicati Ufficiali nn. 207/A, 208/A e 209/A dell’8 giugno 2020 sono stati riavviati i Campionati professionistici di Lega A, di Lega B e di Lega Pro;

– considerato che nei citati Comunicati si evidenziava espressamente come “anche al fine di non modificare nel corso della presente stagione sportiva il numero delle promozioni e delle retrocessioni come individuato dalle norme federali all’atto dell’avvio della stagione sportiva 2019/2020 e di evitare le conseguenti ripercussioni sull’ordinamento dei Campionati professionistici per la stagione sportiva 2020/2021, così da rispettare quanto prescritto dalle vigenti disposizioni federali, il numero delle promozioni e delle retrocessioni previsto dalle norme federali all’atto dell’avvio della stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati professionistici debba rimanere invariato”;

– preso atto che, di conseguenza, per la stagione sportiva 2020/2021, la Lega di Serie A sarà composta da un girone unico di 20 squadre, la Lega di Serie B da un girone unico di 20 squadre e la Lega Pro da 3 gironi di 20 squadre ciascuna;

h a d e l i b e r a t o

che, laddove nei suddetti Campionati professionistici ricorrano vacanze di organico, gli organici si integreranno attraverso la prevista procedura di riammissione e ripescaggio.

