SERIE C – Bisceglie: dal Catania alla Leonzio, ritorno amaro per i pugliesi al “Ventura”

Il Bisceglie aveva concluso il campionato con una sconfitta prima del lockdown, riportata contro un Catania che attraversava un eccellente momento di forma. Fu un gol di Francesco Salandria nel secondo tempo a decidere l’incontro. Si giocava al “Gustavo Ventura”, a porte chiuse, era l’8 marzo. Sabato il Bisceglie è ritornato in campo, nel proprio stadio, lottando per la sopravvivenza in occasione dell’andata dei Play Out al cospetto della Sicula Leonzio. Altra compagine siciliana sulla strada dei nerazzurro-stellati ed ancora un ko casalingo, di misura su gran gol siglato da Davide Bariti al 33′.

Mentre l’1-0 col Catania non influì su una situazione di classifica già di per sè precaria, il risultato di sabato complica di molto i piani salvezza del Bisceglie, chiamato a ribaltare il passivo nel decisivo match di ritorno a Lentini con due reti di scarto se vuole salvare il professionismo. Impresa ardua contro questa Leonzio, parsa in palla e molto determinata.

