CORONAVIRUS A CATANIA: anche domenica 7 giugno Lungomare chiuso alle auto

Domenica prossima, 7 giugno, il Lungomare di Catania dalle ore 10,00 alle 20,30 sarà completamente a disposizione dei cittadini per passeggiare, correre e andare in bici nella massima sicurezza. Lo ha stabilito con una propria ordinanza il sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con il prefetto Claudio Sammartino, al fine di garantire un ampio spazio per il movimento dei cittadini e prevenire gli assembramenti, senza le strettoie dei marciapiedi e senza i pericoli del traffico veicolare.

“Il modo civile, ordinato e in sicurezza – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – con cui i catanesi hanno vissuto all’aria aperta la domenica di fine maggio e la festività del 2 giugno, ci ha convinti a ripetere per la terza volta in una settimana, la chiusura alle auto del Lungomare. Due esperimenti largamente positivi, soprattutto grazie alla condotta responsabile dei catanesi che si stanno abituando a convivere con il rischio Covid-19, ancora esistente, nonostante le statistiche e le curve epidemiologiche sembrano avallare che il virus stia rallentando la sua aggressività” .

Anche questa domenica lungo gli 1,8 km del percorso del lungomare roccioso, da Piazza Mancini Battaglia a piazza Europa, saranno presenti pattuglie della Polizia di Stato e Locale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della protezione civile comunale che sorveglieranno i comportamenti dei cittadini, al fine di controllare il mantenimento del distanziamento fisico tra le persone.

