CRINITI: “Avrei voluto vedere anche il Catania in B, ma la Reggina ha meritato”

Così l’ex Catania Antonio Criniti dopo l’ufficialità della promozione in Serie B della Reggina, via social:

“È un piacere per me sapere che una squadra dove ho militato e dove sono stato benissimo sia risalita di categoria… Avrei voluto vedere tutte le squadre dove ho giocato del Girone e dove conservo un gran ricordo come Catanzaro, Avellino, Catania in B, ma solitamente nel calcio vince chi programma e spende tanto e bene. La Reggina ha fatto questo e merita la cadetteria… Onore a Toscano e compagni per il grande lavoro fatto sul campo, allenatore esperto e di categoria che farà bene anche in serie B… Buona festa…. Reggio Calabria merita tutto questo…”.

