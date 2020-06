DA “LA SICILIA”: si cerca di convincere anche Di Molfetta. Sigi, riunione del CdA. A breve istruttori pagati

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale in rassegna

Sul giornale La Sicilia di oggi, viene fatto il punto della situazione in casa rossazzurra. Ripresi gli allenamenti a Torre del Grifo trovando un accordo con tutti i calciatori (forse anche con Di Molfetta), entro il 23-24 giugno il centro sportivo dovrebbe riaprire anche alle attività extra calcio venendo pagati gli istruttori e, a seguire, pure i fornitori. Relativamente al futuro del Calcio Catania, inell’ambito della procedura competitiva, prevista alle 18.30 una riunione del Cda di Sigi per valutare ogni situazione che sta maturando e che potrebbe maturare anche in previsione del bando pubblico che potrebbe essere ufficializzato entro la fine di questa settimana. Tempi lunghi e non sarà facile programmare una gestione molto complicata.

