PAGLIARA A PELLEGRINO: “Pezzettino di merito nostro se matricola 11700 in salvo. Comunque vada, fatta cosa bella e coraggiosa”

Riuscirà la neonata Sigi a rilevare le quote del Calcio Catania? Il dottor Fabio Pagliara pubblica un messaggio via Facebook rivolto a Maurizio Pellegrino, che riportiamo di seguito:

“Comunque vada (e a prescindere se avremo o no ruoli in futuro) io e te, caro amico mio Maurizio Pellegrino abbiamo fatto una cosa bella e coraggiosa, mettendoci la faccia.

È bello sognare assieme, essere amici e condividere valori. E se la matricola #11700 (come penso e spero) rimarrà in vita, beh… un pezzettino di merito sarà nostro. Grazie per tutto quello che hai fatto…..e per quello che, ne sono certo, farai….. E comunque #forzacatania”.

