SERIE C – Alvini (all. Reggio Audace): “Campionato doveva ripartire come in A e B. Spero in riapertura parziale stadi”

Massimiliano Alvini, allenatore della Reggio Audace, si schiera a favore di chi avrebbe regolarmente ripreso il campionato di Serie C, anzichè cristalizzare le classifiche passando direttamente da Play Off e Play Out. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“I verdetti erano ancora da scrivere, per tutta la graduatoria completa, non parlo solo della parte alta. Come è ripartita la A, e poi la B, doveva ripartire anche la C: se il Paese è ripartito, poteva ripartire anche il calcio, e in C, ripeto, si finiva la stagione cambiando al massimo la formula dei playoff e finendo anche noi il 20 agosto. Avremmo evitato i problemi che oggi ci sono e che stanno attanagliando tutte le squadre: senza far polemiche, dico che un attimo di riflessione in più serviva, la fretta non ha fatto bene. Giocare a porte chiuse non fa cambiare tanto gli equilibri in campo, anche se il vero tifo, quello passionale, è penalizzato: qua sono gare condizionate dal momento, tutto è molto particolare, e ci saranno situazioni di gara diverse dal solito. Però il livello delle squadre è molto alto, quindi va allenato tutto, testa e fisico. Sperando anche in una parziale riapertura degli stadi“.

