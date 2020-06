SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “Rischiamo di non vedere qualcuno ai play-off…”

Ospite della trasmissione ‘Stadio Aperto’, in onda su TMW Radio, il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi torna sulle criticità economiche della Lega Pro:

“La C campa dell’elemosina dei presidenti, un semi-professionismo, o meglio il dilettantismo, porterebbe un enorme vantaggio, facendo risparmiare le società sugli stipendi dei calciatori. Chi incassa 100mila euro in un anno all’azienda ne costa 250mila. Bisogna vedere anche cosa succede adesso, so che qualche squadra ha già disdetto i contratti con i migliori calciatori, rischiamo di non vedere qualcuno ai playoff”.

“Se le vediamo tutte e ventotto ok, altrimenti significa che c’è un problema e dobbiamo capire che il campionato è troppo costoso e ha visto sempre storie di fallimenti e tribunali ogni anno. Quest’attività porta via dai 4 ai 10 milioni, diciamo così, e sono soldi messi tutti dai presidenti, bisognerebbe cominciare a fargli un monumento. Pensate che l’anno prossimo tutti vorranno spendere questi soldi? Speriamo che il nuovo campionato porti qualcosa in più in palio, io non vedo una Serie C a più di ventidue squadre”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***