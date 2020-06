SERIE C – Fogliazza (D.G. Pergolettese): “FIGC sta rovinando il calcio…”

La posizione di Cesare Fogliazza – Direttore Generale della Pergolettese – sulla ripresa della stagione in Serie C si pone con un atteggiamento critico verso il palazzo del calcio:

“Prima di prendere qualsiasi decisione – ha affermato il dirigente gialloblù a La Provincia di Cremona – vogliamo vedere cosa uscirà dal Consiglio Federale di lunedì. Quando ci avranno detto, in via definitiva, cosa intendono fare per la serie C, allora faremo le nostre valutazioni. Perché sia chiaro, ognuno prende le decisioni che gli competono: la Federazione le sue, le società le loro. La Federazione faccia come crede, ma non deciderà al mio posto. I suoi vertici pensano di aver salvato il calcio, ma così lo stanno rovinando. La gente si sta disamorando di questo gioco. Comunque, aspettiamo di conoscere la soluzione che proporranno. Hanno il potere per farlo, ma non per calpestare le società. Volete sapere quale potrebbe essere la soluzione? Che nessuna squadra scenda in campo”.

