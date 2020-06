FIGC: si è conclusa la riunione con le Leghe, sarà decisivo il Consiglio Federale

Secondo quanto informano i colleghi di tuttomercatoweb.com, il Comitato di Presidenza FIGC si è riunito in queste ore. Riunione interlocutoria incentrata sull’aspetto economico dei campionati. Istituito il fondo salva calcio, sono state fornite linee guida su Play Off, Play Out e algoritmo ascoltando le varie controproposte delle Leghe. Decisione definitiva nel Consiglio Federale fissato per l’8 giugno.

===>>> SERIE C: idea Play Off da disputare esclusivamente in gara secca

