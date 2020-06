SERIE C – Magrì (Pres. Virtus Francavilla): “Play Off, Catania o Teramo ottime squadre ma…”

Il numero uno della Virtus Francavilla Antonio Magrì, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport quando si avvicinano i Play Off, ribadisce che la sua squadra venderà cara la palle giocandosi fino in fondo le proprie possibilità. I pugliesi se la vedranno al primo turno con Catania o Teramo, a seconda dell’esito della finale di Coppa Italia Serie C Ternana-Juventus U23:

“Chi preferisco tra Catania o Teramo? Per me è indifferente, sono due ottime squadre, attrezzate per vincere il campionato. Non vogliamo fare da semplice comparsa, intendiamo andare avanti il più possibile, giocandocela a testa alta con tutti. In campionato abbiamo già strappato vittorie prestigiose e ai Play Off possiamo giocarcela alla pari”.

