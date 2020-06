SERIE C: Play Off, gli accoppiamenti del primo turno

Questi gli appuntamenti relativi al primo turno dei Play Off (fase gironi) in programma mercoledì 1 luglio in gara unica:

Girone A

*Alessandria – Juventus U23

Robur Siena – Arezzo (vittoria a tavolino squadra di casa per rinuncia ospiti)

Novara – Albinoleffe

*La Pro Patria, che avrebbe potuto sostituire la Juve in caso di vittoria della Coppa Italia Serie C da parte di quest’ultima, ha rinunciato alla disputa. Se i bianconeri dovessero vincere il trofeo di categoria, quindi, l’Alessandria passerebbe direttamente al turno successivo.

Girone B

Padova – Sambenedettese

Feralpisalò – Modena (vittoria a tavolino squadra di casa per rinuncia ospiti)

Piacenza – Triestina (vittoria a tavolino ospiti per rinuncia avversario)

Girone C (in caso di vittoria della Coppa Italia Serie C da parte della Juventus U23)

Ternana – Avellino

Catania – Virtus Francavilla

Catanzaro – Teramo

Girone C (in caso di vittoria della Coppa Italia Serie C da parte della Ternana)

Catania – Vibonese (vittoria a tavolino squadra di casa per rinuncia ospiti)

Catanzaro – Avellino

Teramo – Virtus Francavilla

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***