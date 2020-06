SERIE C: Play Off, possibile trasmissione delle partite in chiaro

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ai microfoni di Eleven Sports non esclude la possibilità di trasmettere le partite dei Play Off di Serie C in chiaro:

“Quest’anno sarà un finale di campionato completamente diverso da quello che ci aspettavamo. Il calcio senza il pubblico è un’altra cosa. Stiamo ragionando per mettere a disposizione di tutti la visione delle partite. Sarebbe bello che tutti i tifosi possano vedere i play-off in chiaro”.

