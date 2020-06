VERSO I PLAY OFF: il Catania tra le squadre che mandano in gol più giocatori

Si sta rivelando sempre più importante mandare in gol non solo gli attaccanti, ma anche giocatori che interpretano altri ruoli, provando tutte le soluzioni possibili per sorprendere l’avversario e trovando la via della rete. Delle squadre che parteciperanno ai Play Off di Serie C, figura il Catania tra quelle ad avere mandato in gol più calciatori in questa stagione. Bari e Catanzaro guidano la speciale classifica di riferimento a quota 16 davanti alla Triestina che, invece, ha visto 15 giocatori diversi entrare nel tabellino dei marcatori con un totale di 36 realizzazioni. Stesso numero per il Catania con complessive 37 reti in campionato e Mazzarani migliore marcatore.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***