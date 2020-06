VERSO I PLAY OFF: da Scarsella ad Antenucci, i bomber delle squadre partecipanti

Quali sono i bomber delle formazioni che prenderanno parte ai Play Off di Serie C? Squadra per squadra, riportiamo gli attaccanti che hanno siglato il più elevato numero di reti in campionato. Spiccano quattro ex rossazzurri: Antenucci, Scarsella, Bortolussi (cresciuto nelle giovanili etnee) e Bombagi. Il primo è anche il miglior marcatore in assoluto del torneo di Lega Pro con ben 20 realizzazioni davanti a Fella e Infantino.

Albinoleffe: Carmine Giorgione, Sacha Cori (7 gol)

Alessandria: Umberto Eusepi (9 gol)

Avellino: Alessandro Di Paolantonio (8 gol)

Bari: Mirco Antenucci (20 gol)

Carpi: Tommaso Biasci (14 gol)

Carrarese: Saveriano Infantino (16 gol)

Catania: Andrea Mazzarani (7 gol)

Catanzaro: Mamadou Kanoute (6 gol)

Feralpisalò: Fabio Scarsella (9 gol)

Juventus Under 23: Dany Mota (7 gol)

Monopoli: Giuseppe Fella (17 gol)

Novara: Mattia Bortolussi (10 gol)

Padova: Claudio Santini (5 gol)

Potenza: Jacopo Murano (9 gol)

Reggio Audace: Stefano Scappini (9 gol)

Renate: Francesco Galuppini (11 gol)

Robur Siena: Alessandro Cesarini, Marco Guidone (6 gol)

Sambenedettese: Iacopo Cernigoi (9 gol)

Sudtirol: Simone Mazzocchi (10 gol)

Teramo: Francesco Bombagi, Simone Magnaghi (8 gol)

Ternana: Alexis Ferrante (7 gol)

Triestina: Pablo Granoche (8 gol)

Virtus Francavilla: Leonardo Perez (11 gol)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***