ANTENUCCI – CALDERINI: avversari venerdì, gli ex Catania nella Top 11 di Eleven Sports

Eleven Sports ha pubblicato la Top 11 relativa al Secondo Turno della Fase Nazionale dei Play Off di Serie C inserendo due ex rossazzurri: si tratta dell’attaccante Mirco Antenucci e dell’esterno Elio Calderini che, guarda caso, nel prossimo turno saranno avversari in occasione di Bari-Carrarese.

3-5-2 Venturi; Sbraga (Novara), Diakitè (Ternana), Sales (Potenza); Valente (Carrarese), Vrioni (Juventus U23), Buzzegoli (Novara), Calderini (Carrarese); Pinzauti (Novara), Vantaggiato (Ternana), Antenucci (Bari).

Particolarmente carico Calderini, in vista della sfida al ‘San Nicola’: “Andremo a giocarcela a viso aperto – le parole rilasciate a tuttomercatoweb.com – Sicuramente il Bari è una squadra molto importante, ben allenata da un ottimo mister, ma noi non siamo da meno: sarà una gara difficile, però non ci manca niente. Noi in B? Intanto pensiamo a staccare il pass per la finale. Siamo convinti e carichi, consapevoli della nostra forza, e senza presunzione, ma con molta umiltà, terremo alti i giri nel motore: siamo convinti di arrivare in finale”.

Queste, invece, le dichiarazioni di Antenucci in ottica Carrarese: “Abbiamo rotto il ghiaccio, soffrendo ma passando il turno con una grande voglia – afferma a RadioBari – Ci siamo tolti un grande ostacolo, la Ternana è una delle squadre più attrezzate. La Carrarese gioca un bel calcio con un bravo allenatore. Hanno grandi doti individuali. Sarà una bella sfida”.

