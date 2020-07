PLAY OFF: ecco le semifinali, Bari e Reggio Audace ancora in casa

Con le gare giocate lunedì sera, si è concluso il Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Semifinali in programma venerdì 17 luglio in gara unica, Bari e Reggio Audace ancora di scena tra le mura amiche per via del miglior piazzamento in classifica. In caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ed eventuali calci di rigore.

FINAL FOUR

Reggio Audace – Novara, ore 20:30

Bari – Carrarese, ore 20:45 diretta su Rai Sport

