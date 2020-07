AVV. FERRAU’ sui social: “Scritta una pagina di storia del Catania ’46, continuiamo a scriverne per sognare ancora di più”

Oltre all’intervento entusiasta dell’avv. Giovanni Ferraù all’uscita dal Tribunale, lo stesso Presidente del CdA della Sigi pubblica il seguente post su Facebook:

“Cosa sogna un bimbo catanese che per anni segue la propria squadra? Cosa pensa chi ha visto Catania Perugia del 1983, i campi in terra della serie D, ma anche Catania Albinoleffe del 2006 e Roma Catania del 7 a 0. Questo bimbo realizza che chi nasce in questa terra ha un sangue rossoazzurro e non ne può fare a meno; sogna, perché no, che un giorno potrebbe essere chiamato in prima linea, non più dagli spalti, ma da protagonista per rilanciare il Calcio Catania. Oggi abbiamo scritto una pagina di Storia del Catania 46; con i tifosi, vorremmo continuare a scrivere pagine importanti per SOGNARE e… sognare ancora di più”.

